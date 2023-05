Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky attendu en Italie, avant un détour par l'Allemagne ?

Le pape a déjà accueilli Volodymyr Zelensky au Vatican en février 2020. Il a également a appelé à de nombreuses reprises à la paix en Ukraine et prie pour ses victimes presque chaque semaine lors de son audience générale. Le mois dernier, il a rencontré le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, qui l'a invité en Ukraine et lui a demandé son aide pour le retour des enfants emmenés de force en Russie. Selon le Premier ministre ukrainien, ils ont aussi discuté du plan de paix de Volodymyr Zelensky et des "différentes mesures que le Vatican pourrait prendre" pour aider Kiev à atteindre ses objectifs. Le pape avait déclaré, quelques jours plus tard, qu'il souhaitait apporter son aide.