Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky se déplace à Bakhmout, en première ligne du conflit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Bakhmout, ville située à l'est du pays, en première ligne du conflit et ravagée par d'intenses combats avec les forces russes. Une visite surprise ce mardi 20 décembre, alors que le ministre de la Défense russe a indiqué, deux jours plus tôt, avoir survolé la ligne de front.