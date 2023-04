Zelensky se rend sur le front, Poutine visite des zones occupées... Le point sur la situation en Ukraine

Rencontre avec des soldats. Volodymyr Zelensky a rencontré, mardi, des soldats ukrainiens et leur a remis des décorations à Avdiivka. Une vidéo le montre aussi dans une zone partiellement détruite de la ville, située dans la région de Donetsk et en proie depuis des mois à un intense pilonnage de l'armée russe qui tente, en vain, de l'encercler. "J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui, de vous remercier pour votre service, pour la défense de notre terre", a-t-il déclaré aux militaires. Volodymyr Zelensky a également visité un hôpital militaire dans la même région.

Deuxième visite en zone de conflit. Une visite qui ne pouvait être plus différente de celle de Vladimir Poutine, dévoilée le même jour. Le président russe, dont les sorties publiques sont rares et ultra-sécurisées, est allé dans le plus grand secret dans des régions occupées du sud et de l'est. Le Kremlin n'a fait état d'aucune rencontre avec des soldats ou des civils, mais de réunions dans des QG militaires avec de hauts responsables de l'armée. Selon le Kremlin, ce voyage de "routine" a eu lieu lundi dans la région de Kherson (sud) et dans celle de Lougansk (est), dont Moscou revendique l'annexion. Ce n'est que la deuxième fois que le président russe se rend dans la zone de conflit depuis le début de l'invasion qu'il a ordonnée en février 2022. La première fois, en mars, il est allé de nuit dans Marioupol, une ville conquise l'année dernière au terme d'un siège sanglant et destructeur.