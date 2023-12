Guerre en Ukraine : le soutien financier des États-Unis profiterait aussi... à l'économie américaine

Volodymyr Zelensky multiplie les rencontres aux États-Unis alors qu'une nouvelle aide américaine à l'Ukraine est discutée au Congrès. Certains élus appellent à ne pas renouveler cette aide, afin de soutenir d'abord la population américaine. Mais certaines analyses montrent que la plupart de cet argent a également profité à l'économie américaine.

Le soutien à l'Ukraine s'émousse dans l'opinion américaine. Selon un sondage du Financial Times, près de la moitié des citoyens américains pensent que les États-Unis dépensent trop pour l'Ukraine. Un désintérêt qui se retrouve jusqu'au Congrès, où une nouvelle aide pour le pays attaqué par la Russie est actuellement en cours de discussions, après un premier rejet la semaine dernière.

Mais alors que Volodymyr Zelensky tente de convaincre les élus américains du bien-fondé de cette aide, essentielle pour arrêter Vladimir Poutine, certains instituts soulignent également son avantage économique.

Les fonds "pour armer l'Ukraine ne vont pas directement en Ukraine"

Dans une tribune publiée dans le Washington Post, Marc A. Thiessen, membre de l'"American Enterprise Institute" note ainsi que la majorité des aides votées par les États-Unis pour l'Ukraine permettent des investissements sur le sol américain. Le soutien à l'Ukraine dans son effort de guerre serait donc bénéfique pour les citoyens américains et, plus largement, pour son économie. C'est pourquoi le chroniqueur, placé du côté des conservateurs sur l'échelle politique américaine, appelle à maintenir ces aides.

"Les fonds approuvés par les législateurs pour armer l'Ukraine ne vont pas directement en Ukraine, mais sont utilisés aux États-Unis pour fabriquer de nouvelles armes ou pour remplacer les armes envoyées à Kiev à partir des stocks américains", souligne effectivement Marc Thiessen. À partir d'échanges avec des experts défense et des communiqués de presse officialisant les différents contrats d'armement passés par le gouvernement américain ces dernières années, le chroniqueur et ses collègues de l'American Enterprise Institute, ont ainsi identifié 117 lignes de production, dans au moins 31 États américains, qui fabriquent des systèmes d'armes pour l'Ukraine.

L'auteur base par ailleurs son analyse sur un précédent décryptage réalisée par le think thank "Center for Strategic and International Studies". L'un de ses membres, Mark Cancian, a analysé comment se sont répartis les volets d'aides à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Selon ses calculs, début octobre 2023, près de 68 des plus de 110 milliards de dollars dépensés pour le pays en guerre a profité aux forces armées et à l'industrie américaines. Cela représente près de 60% de l'argent destiné à l'Ukraine.

L'envoi d'armes et d'équipements à l'armée ukrainienne provenant des réserves américaines et le besoin de renouveler le stock a notamment permis de relancer certaines filières d'armements qui étaient jusque-là peu sollicitées. Marc Thiessen cite en exemple la production de missile antiaérien Stinger. Avec les différents volets d'aides votés pour l'Ukraine, le Pentagone a effectivement signé en 2022 un contrat de 624,6 millions de dollars pour la construction de missiles Stinger aux États-Unis, afin de remplacer les quelque 1400 missiles envoyés en Ukraine. "Sans notre effort de réapprovisionnement de l'Ukraine, la ligne de production de Stinger serait probablement restée inactive", note Marc Thiessen.

"Aider l'Ukraine est la bonne chose à faire pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est également la bonne chose à faire pour les travailleurs américains", conclue donc le chroniqueur, à rebours de l'opinion défendue par les Républicains trumpistes au Congrès. Ceux-ci ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne valideraient plus un seul centime pour Kiev.