Ukraine : les autorités mettent en garde contre un "tsunami migratoire" si les frappes russes continuent

Les extraits d'une interview donnée par le Premier ministre ukrainien au journal dominical allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ont été rendus publics avec quelques heures d'avance. Au cours de cet entretien, Denys Chmyhal met en garde l'Allemagne et ses autres partenaires européens : un "nouveau tsunami migratoire" est à craindre, assure-t-il, si la Russie poursuit ses attaques sur les infrastructures civiles de son pays.

Le dirigeant prend la parole alors qu'il doit participer lundi au forum économique germano-ukrainien à Berlin. Cet événement va réunir des représentants des entreprises allemandes et ukrainiennes. Selon Denys Chmyhal, Moscou cherche à "plonger l'Ukraine dans une catastrophe humanitaire". Il souligne que "s'il n'y a plus de courant, d'électricité et d'eau en Ukraine, cela peut déclencher un nouveau tsunami migratoire". La Russie, poursuit-il encore, souhaite "offrir à l'Ukraine un hiver froid, au cours duquel les gens pourraient littéralement mourir gelés. Cela pourrait conduire à une catastrophe humanitaire planifiée, comme l'Europe n'en a jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale", avertit le Premier ministre ukrainien.