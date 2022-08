Guerre en Ukraine : les citoyens russes bientôt privés de visa dans l'ensemble des pays européens ?

Les déplacements des citoyens russes en Europe se sont déjà compliqués depuis le 28 février, avec l’arrêt des vols entre la Russie et l’UE. Depuis, les voyageurs qui souhaitent entrer dans l'espace Schengen doivent arriver par les frontières terrestres. Mais la plupart des pays frontaliers ont pris la décision de ne plus délivrer de visa aux citoyens Russes : c'est le cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. "Visiter l'Europe, c'est un privilège, pas un droit humain", a ainsi déclaré Kaja Kallas, Première ministre estonienne, sur Twitter.