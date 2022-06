Les États-Unis ordonnent la saisie de deux avions de l'oligarque russe Abramovitch

D'après le ministère américain de la Justice, Roman Abramovitch, connu pour avoir possédé Chelsea et été l'un des négociateurs au début du conflit, aurait donc fait voler ses deux avions jusqu'en Russie au mois de mars sans demander d'autorisation préalable. En effet, le 2 mars, les États-Unis ont mis en place des licences spéciales d'exportation.

"Les contrôles du ministère du Commerce sur les exportations et les réexportations sont solides et doivent être respectés. C'est un composant important de la stratégie américaine pour priver la Russie des moyens d'alimenter sa guerre illégale", a précisé Andrew Adams, le directeur de l'équipe KleptoCapture, qui dépend du ministère de la Justice. Composé d'une dizaine de procureurs et d'enquêteurs américains, KleptoCapture est chargé d'enquêter sur les violations des sanctions adoptées contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine et d'organiser la saisie des biens des oligarques russes.