Les forces russes érigent 800 km de fortifications avant une possible contre-offensive ukrainienne

Interrogé par El País, John Helin, historien et analyste militaire finlandais, a relevé que les obstacles dressés par la Russie sont similaires à ceux déployés par l'Allemagne durant les années 1930 en guise de réponse à la ligne Maginot française. À ceci près qu'ils seraient moins efficaces : des dents du dragon, ces blocs de béton antichars, auraient été déployées mais ne sont pas creusées dans le sol comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils pourraient donc être retirés avec une excavatrice. Les bunkers, eux aussi, n'auraient pas de fondations souterraines ni de murs fortifiés.

Plus au nord, le secteur de Zaporijia est lui aussi verrouillé. Selon le ministère de la Défense britannique, la Russie a achevé la mise en place de trois lignes de défense sur une distance d'environ 120 km. Les zones consistent en une première ligne de positions de combat avancées, suivie de deux zones de défense presque inséparables et plus complexes.