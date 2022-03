Guerre en Ukraine : les pays maghrébins risquent-ils une pénurie de blé ?

Selon Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement (BAD), repris par le journal marocain Le Matin, les exportations de blé représentent à, elles seules, environ 90 % des échanges de l’Afrique avec la Russie et près de la moitié des 4,5 milliards de dollars de ceux avec l’Ukraine, a-t-il précisé. Au Maghreb, elles représentent, pour certains pays, plus de la moitié de leurs échanges. En Égypte, en 2019, par exemple, plus d'1,4 milliard de dollars était consacré à l'importation de blé russe et ukrainien.

Résultat : dans un supermarché de l'Ariana, au nord de Tunis, pas un sachet de farine ni de semoule ne traine sur les étagères. Auprès de l'AFP, une mère au foyer accuse l'État de n'avoir "pas su anticiper la guerre en Ukraine. Ça fait deux semaines que je n'ai ni riz ni farine dans ma cuisine". Même son de cloche en Kabylie, en Égypte, où, dans les magasins, les réserves de semoule sont dévalisées.

Beaucoup des pays d’Afrique du Nord ont, toutefois, encore des prix contrôlés sur les denrées alimentaires pour protéger les habitants. La Tunisie assure, par exemple, avoir des stocks pour trois mois. Ses produits de base (café, sucre, pâtes, semoule) sont largement subventionnés, avec un prix de la baguette inamovible depuis 10 ans, à 6 centimes d'euro. Ce système, destiné à éviter des émeutes du pain comme dans les années 80, existe aussi en Algérie.