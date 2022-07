Ukraine : les photos glamours du couple Zelensky pour Vogue créent la polémique

Cette mise en scène très esthétique, alors que le pays est à feu et à sang, a révolté de nombreux internautes qui ont fait part de leur mécontentement sur Twitter. "Pendant qu'il envoie ses hommes à la bataille, Zelensky et sa femme posent pour le magazine Vogue" ; "Donc, la guerre fait rage en Ukraine et ils font des séances photo pour un magazine de mode ? Sympa" ; "Une quantité massive de soldats ukrainiens meurent chaque jour, Zelensky : faisons un tournage à la mode", peut-on lire sur le réseau social.

"Alors qu'il force des millions de civils ukrainiens à mourir face à l'une des armées les plus puissantes du monde, Zelensky et sa femme, Olena Zelenska, ont posé pour Vogue. Le spectacle de la guerre. Ils ne pourraient pas être plus frivoles", se désole un internaute espagnol.