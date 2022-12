Guerre en Ukraine : les prédictions apocalyptiques de Dmitri Medvedev pour 2023

Le scénario apocalyptique décrit par Dmitri Medvedev se poursuit par une guerre entre la France et ledit "4ᵉ Reich", à la suite de laquelle l'Europe se diviserait, et la Pologne serait démantelée. De l'autre côté de l'Atlantique, annonce-t-il, une nouvelle guerre civile amènerait à la sécession de la Californie et du Texas - lequel s'allierait d'ailleurs au Mexique.

Il prévoit aussi que l'élection présidentielle dans les États de l'Union subsistants serait remportée par le milliardaire Elon Musk. Le patron de Tesla a d'ailleurs réagi en plusieurs temps. D'abord en demandant de lui "rappeler ça dans un an", puis quelques heures plus tard en condamnant les prédictions comme "les plus absurdes qu'il ait jamais entendues". Après ce flot de malheurs, la prophétie de Dmitri Medvedev prévoit que l'ensemble des marchés financiers quitterait les États-Unis pour l'Asie, avant un crash généralisé du système monétaire, et l'abandon du dollar et de l'euro comme réserves de change.