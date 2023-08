Les ressources militaires de l'Ukraine sont "quasiment épuisées", assure la Russie

Lors de cette conférence organisée par l'armée russe, Sergueï Choïgou a affirmé que la campagne militaire en Ukraine, lancée il y a près d'un an et demi, s'était révélée être une "sérieuse épreuve" pour l'armée russe, mais que la Russie avait réussi à augmenter "fortement" sa production d'engins blindés. Devant presque 800 invités venus de 76 pays (dont aucun n'est occidental), il a assuré que les armes occidentales, livrées à Kiev, n'avaient "rien d'unique ou d'invulnérable" pour les troupes russes et a ajouté devant une assemblée de responsables militaires internationaux que "nous sommes prêts à partager nos évaluations des points faibles des équipements occidentaux". Le ministre a également remercié les soldats russes qui, selon lui, luttent sur le champ de bataille contre le "néonazisme", reprenant le discours du Kremlin qui prétend que l'offensive en Ukraine vise à renverser un régime néonazi.