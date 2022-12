Lettre piégée, sanctions britanniques… Le point sur la situation en Ukraine

Zelensky s’adresse à Musk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué mercredi une proposition de plan de paix controversée faite par le milliardaire américain Elon Musk pour mettre fin à l'offensive russe en Ukraine, l'invitant à venir dans son pays meurtri par la guerre. "Si vous voulez comprendre ce que la Russie a fait ici, venez en Ukraine et vous verrez tout par vous-même", a déclaré Volodymyr Zelensky. "Et ensuite, vous me direz comment mettre fin à cette guerre, qui l'a déclenchée et quand elle pourra être terminée". Le milliardaire américain suggérait notamment de laisser la Crimée à la Russie, mais également d’organiser un référendum pour les régions annexées en Ukraine, qui bénéficierait d’un statut de pays neutre.

Sanctions britanniques. Le Royaume-Uni a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant des personnalités russes qui ont étendu la mobilisation générale décidée par le Kremlin et des responsables pénitentiaires qui ont enrôlé des criminels pour aller combattre en Ukraine. Parmi les 22 personnalités visées, le vice-Premier ministre russe, Denis Mantourov, ainsi qu’une dizaine de gouverneurs locaux, a détaillé le ministère britannique des Affaires étrangères.

Tribunal spécial contre les crimes russes. L'UE va travailler à la mise en place d'un tribunal spécial pour juger "les crimes de la Russie" en Ukraine, a indiqué mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répondant à une demande de Kiev.