Livraison de F-16, attaques de drones près de Moscou... Le point sur la situation en Ukraine

Deux attaques de drones près de Moscou. La Russie a déjoué lundi matin deux nouvelles attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou, qui n'ont pas fait de victimes, a annoncé le ministère russe de la Défense. Vers 06h50 heure locale, une tentative de Kiev de conduire "une attaque terroriste (au moyen d'un) véhicule aérien sans pilote (...) a été déjouée", a indiqué le ministère sur Telegram. Une autre "attaque terroriste du régime de Kiev" a été déjouée à 08h16 heure locale, la défense aérienne russe ayant abattu un drone dans le district d'Istra, également dans la région de Moscou.

Une attaque de drone fait cinq blessés à Koursk. Dimanche, la Russie avait affirmé avoir déjoué une autre attaque de drone ukrainien visant Moscou et sa région. L'engin s'était écrasé dans une zone inhabitée sans faire de victimes ni de dégâts, selon la Défense russe. Une autre attaque de drone ukrainien sur la ville de Koursk, dans l'ouest de la Russie, avait touché une gare et fait cinq blessés. Le drone "s'est écrasé sur le toit du bâtiment de la gare, et après un incendie s'est déclaré sur le toit" et "cinq personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre", a déclaré dimanche le gouverneur régional Roman Starovoyt.