Guerre en Ukraine : Liza, fillette trisomique de 4 ans, tuée par un missile russe

La mort de Liza a bouleversé les réseaux sociaux, sur lesquels Iryna publiait régulièrement des nouvelles et des photos des exploits et nombreux défis de sa fille. Le compte Instagram créé par la mère et dédié à Liza comptait près de 20.000 abonnés, chiffre passé à 80.000 vendredi matin, selon un décompte de l'AFP, alors que l'horreur de l'attaque a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a même parlé d'un "acte ouvertement terroriste".