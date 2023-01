Livraisons de chars français, discussions de paix... Le point sur la situation en Ukraine

Conditions pour la paix. Dans son allocution de soirée, mercredi, Volodymyr Zelensky a évoqué d’éventuelles discussions de paix pour mettre fin à la guerre. "Nous discutons de notre initiative – notre formule de paix – avec tous les dirigeants [du monde]", a-t-il dit en énonçant les conditions suivantes : "Tous les éléments de sécurité, notre intégrité territoriale, le retrait complet des troupes russes du territoire de l’Ukraine et la pleine garantie de justice, c’est-à-dire la punition de tous les coupables de cette agression et des crimes contre l’Ukraine et les Ukrainiens, ainsi que l’indemnisation de tous les dommages causés à l’Ukraine au détriment des avoirs de l’État terroriste."

Des critiques en Russie. L'annonce mercredi du bilan revu à la hausse à Makiïvka – 89 morts selon Moscou - n'a pas manqué de susciter de nouvelles critiques envers le commandement militaire, déjà fustigé lundi et mardi pour son "incompétence" par des correspondants et des commentateurs. La patronne de la chaîne RT, le fer de lance de la propagande du Kremlin à l'international, Margarita Simonian, a appelé à publier les noms des officiers russes impliqués et à prendre "la mesure de leur responsabilité". "Il est temps de comprendre que l'impunité ne conduit pas à l'harmonie sociale. L'impunité conduit à de nouveaux crimes. Et, par conséquent, à la dissidence publique", a-t-elle écrit sur Telegram. De nombreux Russes demandaient, eux, sur les réseaux sociaux, une enquête transparente sur les circonstances de la frappe. "Ils vont faire traîner ça et dans le pire des cas, ils mettront ça sur le dos de quelqu'un", craint ainsi Valeri Boutorine sur le réseau VK.