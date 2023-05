Mort du journaliste Arman Soldin en Ukraine : enquête ouverte en France pour crime de guerre

Le décès d'Arman Soldin, journaliste français à l'AFP qui couvrait la guerre en Ukraine, a suscité une vive émotion internationale. Le natif de Sarajevo a été tué à l'âge de 32 ans près de la ville de Bakhmout, où Ukrainiens et Russes se livrent depuis de longs mois à des combats sanglants. Une salve de roquettes Grad est à l'origine de cette tragédie.

Face à ces faits, le parquet national antiterroriste a annoncé, mercredi 10 mai, l'ouverture d'une enquête pour déterminer leurs circonstances exactes et établir s'il s'agit, ou non, d'un crime de guerre. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH).