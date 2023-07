Moscou à portée de drones, des tanks américains bientôt livrés... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky visite la cathédrale défigurée d'Odessa. Au cours d'un déplacement dans la cité portuaire de la mer Noire, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu à la cathédrale de la Transfiguration, visée lors d'une récente vague de bombardements russes. Plus grand lieu orthodoxe d'Odessa, dont le centre historique est inscrit par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité, "l'autel a été complètement détruit et la structure de soutien du bâtiment a été endommagée", selon Kiev. "Le chef de l'État a été informé" des possibilités de reconstruction de l'église.

La contre-offensive de Kiev progresse sur trois fronts. Dans son dernier point de situation, l'Institute for the Study of War (ISW) fait état des avancées ukrainiennes dans trois secteurs. L'armée a repris aux forces russes le village de Staromaïorské, au sud-ouest de l'oblast de Donetsk, a annoncé la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar. Il s'agit de l'un des premiers résultats tangibles de la contre-offensive ukrainienne dans ce secteur du front depuis juin. À l'est, les forces de Kiev ont eu des gains minimes à Klichtchiïvka, au sud-ouest de Bakhmout, tandis qu'au sud-est de Zaporijia, les soldats ont progressé légèrement à Robotyne.

De nouveaux tanks arrivent sur le champ de bataille. Kiev va bientôt recevoir des chars américains Abrams, rapporte Politico. Ils transiteront auparavant par l'Allemagne, où ils subiront des rénovations, avant d'être envoyés sur le champ de bataille ukrainien. Comme l'explique le média américain, afin de parer au plus pressé, les États-Unis ont choisi d'envoyer des modèles M1A1 plus anciens au lieu de la version A2 plus moderne. Ces derniers auraient mis un an à arriver en Ukraine.