Guerre en Ukraine : Moscou célèbre ses annexions, Poutine sollicite un ex-lieutenant de Prigojine... Le point sur la situation

La Russie célèbre ses annexions autoproclamées. Des milliers de personnes sont rassemblées vendredi sur l'emblématique Place Rouge, à Moscou, pour célébrer lors d'un concert le premier anniversaire de l'annexion revendiquée par la Russie de quatre régions d'Ukraine, Zaporijia et Kherson (sud) et Donetsk et Lougansk (est). Le Kremlin avait proclamé en septembre 2022 cette annexion de territoires qu'elle ne contrôle que partiellement, à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale. Les combats y font toujours rage et l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive.

Vladimir Poutine n'était pas attendu sur la Place Rouge mais il a pris la parole dans la soirée, affirmant que les Ukrainiens de ces régions ont pu choisir librement de rejoindre la Russie lors de ces "référendums". "Le peuple a pris cette décision consciente, longuement attendue et véritablement populaire", a-t-il déclaré, une vidéo à retrouver en tête d'article. Il a aussi accusé les "nationalistes" ukrainiens et "leurs patrons occidentaux" d'avoir "essayé de les intimider, de leur retirer le droit de déterminer leur propre avenir et leur destin".

Londres punit des scrutins organisés par les Russes. De son côté, le Royaume-Uni a sanctionné vendredi par des restrictions financières et de déplacement les organisateurs des récentes élections et des "référendums fantoches" il y a un an dans ces territoires ukrainiens dont Moscou revendique l'annexion. "On ne peut pas tenir d'élections dans le pays de quelqu'un d'autre", a déclaré dans un communiqué le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. Parmi les onze nouvelles cibles des sanctions britanniques figure notamment la Commission électorale centrale russe (CEC). "Le Royaume-Uni ne reconnaîtra jamais les revendications de la Russie sur le territoire ukrainien", a ajouté le ministre.