Moscou durcit les sanctions contre les déserteurs, son chef de la logistique remplacé... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou accuse l'Occident d'une "russophobie grotesque". Lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, samedi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est livré à une attaque en règle contre l'Occident, dont tous les dirigeants ont critiqué dans les termes les plus forts l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la même tribune. "La russophobie officielle en Occident est sans précédent, son ampleur est grotesque", a-t-il lancé. "Ils n'hésitent pas à déclarer leur intention non seulement d'infliger une défaite militaire à notre pays, mais aussi de détruire la Russie", a-t-il ajouté, s'en prenant plus directement aux États-Unis qui "essaient de faire de l'ensemble du monde leur arrière-cour".

La Chine plaide pour une "résolution pacifique" du conflit. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé samedi l'Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre "déborder" et souhaité une "résolution pacifique", lors de son discours à la même tribune. "La priorité est de faciliter des négociations de paix", a-t-il insisté, appelant à des discussions "justes et pragmatiques". Officiellement neutre, parfois accusée par les Occidentaux d'être trop conciliante avec la Russie, la Chine a affiché une ligne semble-t-il différente cette semaine à l'ONU. Le ministre chinois a d'ailleurs rencontré à New York son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, l'assurant que Pékin appelait à respecter "l'intégrité territoriale de tous les pays".