Munitions iraniennes, aide américaine menacée, rapport de l’ONU…. Le point sur la situation en Ukraine

Des munitions saisies en Iran. Les États-Unis ont annoncé avoir donné à l'Ukraine des munitions de petit calibre, confisquées en Iran et s’apprêtant à aller au Yémen. Cette annonce intervient à un moment où le soutien à l'Ukraine est vivement critiqué par des parlementaires de droite aux États-Unis et qu'une importante aide de Washington à Kiev a été victime de l'accord temporaire pour éviter la paralysie du budget fédéral, conclu in extremis la semaine dernière à Washington. Les États-Unis ont transféré mardi "environ 1,1 million de munitions de 7,62 mm aux forces armées ukrainiennes", selon un communiqué du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

L’aide à Kiev menacée ? La crise politique à Washington pourrait donc menacer l'aide américaine à l'Ukraine. C’est ce qu’a laissé entendre Joe Biden sans ambiguïté, tout en promettant un "discours majeur" sur "l'extrême" importance du soutien militaire et financier à Kiev. Le Congrès américain, composé du Sénat à majorité démocrate et de la Chambre des représentants contrôlée par les républicains, dispose d'environ un mois et demi pour adopter un budget annuel, lequel doit comporter une nouvelle enveloppe pour financer le soutien à Kiev. La présidence évalue à 24 milliards de dollars la rallonge nécessaire pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien.

Et pendant ce temps en Europe, la situation n’est pas meilleure. Après le recul de la Pologne sur le soutien matériel accordé à l’Ukraine, la Slovaquie refuse un nouveau programme d’assistance militaire. Une décision de la présidente Zuzana Čaputová suite à la victoire électorale de l'ancien premier ministre Robert Fico, considéré comme prorusse. Ce dernier est désormais chargé de former un nouveau gouvernement.