Mystérieux flash dans le ciel de Kiev, combats "intenses" à Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

La bataille de Bakhmout fait rage. Sur le front de l'Est, les soldats ukrainiens "résistent à l'assaut de l'ennemi " russe, a affirmé le colonel général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, malgré qu'ils soient encerclés. Alors que les combats "intenses" se poursuivent pour la défense de Bakhmout, l'armée ukrainienne infligerait, selon le militaire nommé "héros de l'Ukraine" par Volodymyr Zelensky, des pertes "significatives " aux troupes russes dans la région. En conséquence, Moscou a réduit la présence de ses forces dans la région de Donetsk pour les rediriger sur le champ de bataille.

Washington prépare un nouvel envoi militaire. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, sans en donner immédiatement le montant. Ce nouvel envoi se composera en particulier de munitions pour les systèmes d'artillerie utilisés par l'armée ukrainienne, a-t-elle dit lors d'un point presse de routine, en indiquant que le Pentagone allait donner plus de détails. Cette annonce coïncide avec la réception par Kiev des premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot et des chars de combat légers français AMX-10.

Tensions entre Moscou et Séoul autour des livraisons d'armes. La Russie a fustigé les propos du président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, qui a laissé entendre que Séoul pourrait étendre son soutien à l'Ukraine, à savoir livrer des armes à Kiev, en cas d'"attaque à grande échelle" contre la population civile. "Malheureusement, Séoul a pris une position assez inamicale", a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Le début de livraisons d'armes signifierait indirectement un certain degré d'implication dans ce conflit." Alliée des États-Unis, la Corée du Sud était jusqu'ici opposée à toute livraison d'armes à l'Ukraine. "On a désormais de nouvelles personnes qui souhaitent aider nos ennemis", a tancé l'ex-président russe, Dmitri Medvedev.