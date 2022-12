Non, cet enfant n’a pas été victime d’une frappe russe en Ukraine

"Le plus triste : il n'y a plus d'enfants en Ukraine. Seulement des petits humains aux yeux très grands, voire vieux. Un peu fatigué d'une vie encore non vécue. Sur la photo : Marc, 8 ans, vient de survivre à une attaque d'artillerie russe". Dans un tweet publié le 26 décembre, la députée ukrainienne Lesia Vasylenko a voulu alerter sur le sort des enfants victimes du conflit et y a joint l’image d’un petit garçon, qui aurait été blessé suite à un bombardement de l’armée russe.