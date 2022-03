"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe", prévient Bruno Le Maire

Un train de sanctions est actuellement en cours d'examen par la Commission européenne. Celles-ci, dit-il, doivent "frapper vite" et "frapper fort". "J'ai eu hier très longuement au téléphone la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour préparer si nécessaire un nouveau renforcement des sanctions économiques et financières. Nous aurons cet après-midi une réunion du G7 sur le sujet et j'ai convoqué demain une réunion des ministres des Finances européens pour m'assurer de la bonne exécution de ces sanctions", détaille le ministre.