Guerre en Ukraine : nouvelle aide militaire américaine, Vladimir Poutine absent du G20... Le point sur la situation

Sommet du G20. Vladimir Poutine, qui sera absent du sommet des dirigeants du G20 en fin de semaine, n'interviendra pas non plus par visioconférence, a déclaré ce jeudi le Kremlin. "Non, ce n’est pas prévu", a répondu son porte-parole Dmitri Peskov, interrogé par les journalistes sur un éventuel discours retransmis à distance. "Tout le travail sera fait par le ministre des Affaires étrangères" Sergueï Lavrov, a-t-il ajouté. Pour la deuxième année consécutive, le dirigeant russe n'a pas répondu positivement à l'invitation de représenter la Russie pendant le rendez-vous, qui cette année se déroule samedi et dimanche à New Delhi.