Nouvelle alerte à Zaporijia, la piste de l'attaque en Crimée... Le point sur la situation en Ukraine

Un accident ou une attaque en Crimée ? Alors que les autorités ukrainiennes ont ironisé sur "l'accident" russe qui aurait provoqué des explosions importantes en Crimée, des responsables militaires ukrainiens ont confirmé auprès du New York Times et du Washington Post, de manière anonyme, que l'Ukraine était bien à l'origine de ces explosions. Cela voudrait dire que Kiev pourrait avoir obtenu une nouvelle capacité de frappe à longue portée, car la base aérienne touchée se situe bien au-delà de la portée des roquettes avancées que les pays occidentaux reconnaissent avoir envoyées à l'Ukraine jusqu'à présent.

Cette confirmation n'a pas plu au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a demandé à ses fonctionnaires de ne plus parler aux journalistes de la stratégie militaire de Kiev contre la Russie, déclarant que de telles remarques étaient "franchement irresponsables". Officiellement, Kiev n'a pas revendiqué l'attaque. De son côté, la Russie avait assuré qu'aucune frappe ou bombardement n'ont visé cette base militaire, et que les déflagrations, qui ont fait au moins un mort et sept blessés, sont dues à l'explosion de munitions destinées à l'aviation.

La journaliste russe Marina Ovsiannikova a été assignée à résidence jusqu'au 9 octobre. Célèbre pour avoir critiqué l'offensive en Ukraine en direct à la télévision, elle a été arrêtée dans le cadre d'une perquisition jeudi dans le cadre d'une affaire pénale qui pourrait l'envoyer en prison, a annoncé un tribunal de Moscou. La journaliste est accusée d'avoir "discrédité" l'armée lors d'une action de protestation en solitaire, mi-juillet, lorsqu'elle avait, près du Kremlin, brandi une pancarte accusant les forces russes de commettre des exactions en Ukraine. Lors de l'audience jeudi, Marina Ovsiannikova a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Puissent les enfants morts (lors du conflit en Ukraine) vous hanter dans vos rêves".