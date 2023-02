Guerre en Ukraine : le point sur la situation ce dimanche 12 février

Alors que la rivalité est de plus en plus directe entre le ministère russe de la Défense et Wagner, sur fond de recrutement de prisonniers, Yevgeny Prigojine, le chef du groupe de mercenaires, a reconnu que ses forces font face à une résistance féroce autour de Bakhmout de la part des défenseurs ukrainiens. Il a ajouté qu’il pourrait falloir deux ans à la Russie pour contrôler pleinement les régions de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, deux régions dont Moscou a déclaré que la capture était un objectif clé de la guerre. "Si nous devons nous rendre au Dnipro, cela prendra environ trois ans", a ajouté Prigojine, faisant référence à une zone plus vaste qui s’étendrait jusqu’au vaste fleuve Dniepr qui coule à peu près du nord au sud, divisant l’Ukraine. Les forces russes doivent s’emparer du bastion ukrainien de Bakhmout pour poursuivre leur campagne.