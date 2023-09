Nouvelle rencontre Biden-Zelensky, progression de Kiev près de Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

Nouvelle rencontre entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Pour la deuxième fois depuis le début du conflit, le président ukrainien sera reçu, jeudi 21 septembre, à la Maison Blanche pour de nouvelles discussions avec son homologue américain sur le soutien à Kiev contre l'invasion russe. Une rencontre organisée à un "moment critique", alors que Kiev cherche à progresser dans sa contre-offensive contre les forces russes, a insisté le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il a également indiqué s'attendre à ce que les États-Unis et leurs alliés annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine "dans le courant de la semaine prochaine". Volodymyr Zelensky avait déjà effectué une visite surprise à Washington en décembre 2022, et Joe Biden s'était rendu quelques mois plus tard à Kiev.

La question des céréales ukrainiennes divise l'Europe. Du côté de l'Europe, Bruxelles a annoncé vendredi la fin de l'interdiction imposée par cinq États de l'UE sur l'importation de céréales ukrainiennes, en contrepartie d'un engagement de Kiev à maîtriser l'afflux de grains, mais sans faire l'unanimité parmi les 27. La Commission européenne avait conclu fin avril avec cinq États membres (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie) un accord leur permettant de bloquer sur leur sol la commercialisation de céréales ukrainiens afin de protéger leurs agriculteurs. Mais désormais, "les distorsions de marché dans ces cinq États ont disparu" et l'amélioration des conditions logistiques a permis d'augmenter l'acheminement des céréales vers d'autres pays, s'est félicitée l'institution, qui a confirmé la fin de ces mesures, une décision saluée par Kiev. Mais la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont aussitôt indiqué maintenir de façon unilatérale leur interdiction, en violation de la décision prise par la Commission, laissant présager un bras de fer politique et juridique avec Bruxelles.