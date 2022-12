Nouvelles frappes à Kherson, Zelensky demande des armes... Le point sur la situation en Ukraine

Un responsable de l'occupation russe à Kherson blessé dans sa voiture. Un responsable de l'occupation russe de la région ukrainienne de Kherson a été blessé lundi dans l'explosion de sa voiture, mais se trouve "dans un état stable", selon les agences russes. Vitaliï Bouliouk, premier vice-gouverneur de cette région du sud de l'Ukraine que Moscou a annexée fin septembre sans la contrôler entièrement, "a été blessé" à la suite "de l'explosion de sa voiture", a déclaré le ministre régional de la Santé, Vadim Ilmiev.

Zelensky demande du gaz et des armes au G7. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté lundi les pays du G7 à fournir plus d'armes et de gaz à l'Ukraine, au moment où la population de son pays est frappée par l'arrivée de l'hiver, souvent privée de courant et sans chauffage. "L'Ukraine a besoin de chars modernes", voudrait "de l'artillerie, des canons et des obus", ainsi que "des missiles de longue portée", a listé Volodymyr Zelensky au G7 réuni en visioconférence, selon des propos rapportés par la présidence ukrainienne.