Guerre en Ukraine : nouvelles frappes "massives" russes, des blessés à Kiev

Comme annoncé par Moscou, il n'y a pas de trêve du nouvel an sur le front en Ukraine. Ainsi, la Russie a lancé jeudi 29 décembre de nouvelles frappes "massives" sur son voisin, ont dénoncé les autorités locales. "L'ennemi attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts, avec des missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires", a indiqué l'armée de l'air sur les réseaux sociaux. "Plus de 120 missiles ont été lancés pour détruire des infrastructures civiles essentielles et tuer des civils en masse", a précisé le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhaïlo Podoliak, sur Twitter.