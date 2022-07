Ukraine : Paris exprime son "horreur" après le bombardement d'une prison

"La France exprime son horreur." Au lendemain d'une frappe meurtrière sur la prison d'Olenivka (est de l'Ukraine), le ministère français des Affaires étrangères a qualifié les faits "d'assassinats et d'actes de torture". Vendredi 30 juillet, plusieurs missiles ont touché le centre de détention utilisé par l'armée russe pour emprisonner les combattants du régiment Azov arrêtés, notamment, à l'issue du siège de l'usine Azovstal dans la ville portuaire de Marioupol.

"Si ces informations devaient être confirmées, les auteurs et tous les responsables de tels crimes, qui violent de façon flagrante le droit international humanitaire, devront répondre de leurs actes. Parce qu’il ne peut y avoir d’impunité pour les crimes de guerre, la France coopère activement tant avec les autorités judiciaires ukrainiennes qu’avec la Cour pénale internationale", indique la diplomatie française dans un communiqué. Quelques lignes plus tôt, le ministère de Catherine Colonna assure que "la France exprime son horreur" face à ce bombardement.

Dans sa déclaration, le Quai d'Orsay prend soin de n'accuser directement aucune des deux parties du conflit. En effet, plus de 24 heures après le bombardement, Russes et Ukrainiens s'accusent toujours mutuellement d'être derrière la frappe. Dans un premier temps, c'est Moscou qui avait mis en cause Kiev. Le régime russe accusant ce dernier d'avoir utilisé des missiles livrés par les États-Unis. L'Ukraine a, ensuite, très vite démenti avoir visé des infrastructures civiles ou des prisonniers de guerre, assurant que son armée "adhérait pleinement aux principes et aux normes du droit international humanitaire".