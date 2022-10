Ukraine : Paris va livrer des systèmes de défense anti-aériens à Kiev, annonce Emmanuel Macron

"On va livrer des radars, des systèmes et des missiles anti-aériens pour protéger [les Ukrainiens] des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones", a déclaré le chef d’État sur France 2. Emmanuel Macron a également annoncé que des canons Caesar seraient de nouveau livrés aux militaires ukrainiens. "On en a livré 18" depuis le début de la guerre en Ukraine, "on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark", a-t-il ajouté avant de préciser que l’objectif est "d'essayer de les livrer tout de suite aux Ukrainiens".

Cette déclaration intervient quelques heures après la demande remarquée, sur les réseaux sociaux, du ministère de la Défense ukrainien.