"Pendre" les soldats d'Azov : le violent message de l'ambassade russe au Royaume-Uni

Violente passe d'armes entre Russes et Ukrainiens. Ce samedi 30 juillet, le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Oleg Nikolenko, s'est emporté contre l'appel russe à "pendre" les combattants du régiment ukrainien Azov. Celui-ci faisant référence, notamment, à un message posté par l'ambassade russe au Royaume-Uni, publié vendredi soir. La déclaration a, depuis, été partiellement censurée par Twitter.

"Lisez ceci quand ils vous disent que la Russie ne doit pas être isolée. Il n'y a aucune différence entre les diplomates russes appelant à l'exécution des prisonniers de guerre ukrainiens et les troupes russes le faisant à Olenivka. Ils sont tous complices de ces crimes de guerre et doivent en être tenus responsables", a déclaré l'officiel ukrainien sur Twitter. Le porte-parole dénonce ces appels à la pendaison au lendemain d'une frappe contre une prison dans laquelle sont détenus des combattants d'Azov, dans l'est de l'Ukraine. Depuis, Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'être derrière le bombardement.