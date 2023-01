Ukraine : petites avancées russes, Kiev attend toujours des chars... Le point sur la situation

Ambassadeurs expulsés. Sur le front diplomatique, l'Estonie et la Lettonie ont annoncé expulser les ambassadeurs de Russie respectivement à Tallinn et à Riga. Les Estoniens ont agi ainsi à la suite d'une décision similaire prise quelques heures auparavant par les Russes à l'encontre du chef de leur représentation diplomatique à Moscou. Les Lettons ont pour leur part expliqué leur geste par leur "solidarité avec l'Estonie et la Lituanie", qui avait décidé en octobre de l'expulsion du chargé d'affaires russe, et a également rappelé son ambassadeur en poste en Russie. C'est la première fois que des ambassadeurs sont renvoyés dans leur pays depuis le début de la guerre.