Prix du pétrole, échange Macron/Poutine... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev appelle son peuple à "tenir". Les autorités ukrainiennes ont appelé samedi la population à faire face aux coupures de courant qui rythment désormais sa vie quotidienne à la suite de frappes russes ces dernières semaines qui ont largement endommagé le réseau électrique national. Sur Telegram, le gouverneur de la région de Mykolaïv, dans le sud du pays, Vitaliï Kim, a décrit une "consommation en hausse" d'électricité, ce qui selon lui doit nécessiter des interruptions plus longues de façon à soulager le réseau électrique régional. "Il faut tenir", a-t-il lancé aux habitants de sa région.

Les troupes ukrainiennes à la peine dans l'est et le sud. Sur le terrain militaire, les combats sont "durs" dans l'est du pays car "les Russes ont eu le temps de se préparer" aux attaques de Kiev, a indiqué le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. Par ailleurs, selon un bulletin de l'armée ukrainienne, la situation est "difficile" près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, que les Russes tentent de conquérir depuis l'été, en vain à ce stade. Des "difficultés" également rencontrées par les troupes de Kiev dans la région de Kherson, dans le sud, d'où l'armée russe s'est en partie retirée en novembre, disant vouloir consolider ses positions. Elle a "bombardé Kherson" et "endommagé les réseaux électriques", indique ce rapport.