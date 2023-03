Pluie de feu sur l'Ukraine, la Moldavie au cœur des tensions... Le point sur la situation

La Russie arrose l'Ukraine d'une pluie de feu. Des frappes massives et meurtrières de missiles et de drones, les plus importantes depuis des semaines, ont touché, jeudi 9 mars, l'ensemble du territoire ukrainien. Ces attaques ont fait au moins six morts et privé de courant une partie de la population, ainsi que, temporairement, la centrale nucléaire de Zaporijia. Selon l'armée ukrainienne, la défense antiaérienne a abattu 34 des 81 missiles lancés par Moscou, et quatre drones explosifs Shahed de fabrication iranienne. Aucun des six missiles Kinjal utilisés par les Russes pour cette attaque n'a pu être abattu.

Moscou justifie son offensive, Kiev et Washington condamnent. La Russie a qualifié ces frappes, qu'elle a effectuées notamment à l'aide de nouveaux missiles hypersoniques Kinjal, de "représailles" à une incursion de "saboteurs" ukrainiens sur son territoire, le 2 mars dernier. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé, dans son message quotidien sur Internet, "une nouvelle tentative par l'État terroriste de combattre la civilisation, qui a temporairement coupé le courant, le chauffage et l'eau dans certaines de nos régions et de nos villes". À Washington, une porte-parole de la Maison Blanche a jugé "accablant de voir ces attaques brutales, injustifiées, sur des infrastructures civiles à travers l'Ukraine".