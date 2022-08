Ukraine : plus d'appel Macron-Poutine, car la France est "un État inamical", selon le Kremlin

Le téléphone ne répond plus entre Paris et Moscou. Moscou a reconnu ce vendredi que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron n'ont pas eu d'entretien depuis deux mois, car la France est un pays "inamical". Raison pour laquelle les discussions ne sont actuellement pas "nécessaires" entre les présidents français et russe.

"Eh bien, tout d'abord, la France est un État inamical au regard des actions qu'elle prend concernant notre pays", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, en réponse à une question sur l'absence d'échange téléphonique récent entre les deux dirigeants, qui s'étaient parlé à plusieurs reprises au début de l'année.