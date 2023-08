Plusieurs morts dans une frappe, avancée dans l'est des forces russes... Le point sur la situation en Ukraine

Au moins sept personnes ont été tuées à Pokrovsk. Le tir de deux missiles russes a fortement endommagé un immeuble de cinq étages dans cette ville de l'est de l'Ukraine, lundi 7 août. Des blessés ont été évacués et des habitants coincés chez eux ont dû être descendus par une échelle.

Cette frappe a fait "cinq morts et quatorze blessés civils", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. "En plus, nous avons connaissance de deux employés des services de secours de l'État tués ainsi qu'un militaire. Neuf policiers, un employé de l'administration locale et un militaire ont été blessés", a-t-il détaillé. Volodymyr Zelensky avait annoncé sur Twitter que la Russie avait frappé "un immeuble résidentiel ordinaire". Il a posté une vidéo dans laquelle on voit les décombres de cet immeuble dont le dernier étage a été détruit.

Avant la guerre, Pokrovsk était une ville de 60.000 habitants. "Aujourd'hui nous sommes submergés par la douleur, la colère, les larmes", a écrit sur Facebook l'administration militaire de la ville.

Les autorités militaires de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont par ailleurs fait état de la mort de deux civils, un homme et une femme, dans une frappe russe lundi soir contre le village de Kruglyakivka, où un bombardement avait déjà tué deux hommes la veille.