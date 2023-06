Guerre en Ukraine : pour la fête des pères, Volodymyr Zelensky salue les soldats "courageux"

Volodymyr Zelensky n'oublie pas la fête des pères. Le président ukrainien a adressé, ce dimanche 18 juin, ses remerciements à tous les soldats "forts et courageux" qui combattent l'invasion russe, espérant qu'ils puissent tous un jour rentrer du front. "Merci à chaque père ukrainien, à chaque famille ukrainienne pour vos soldats forts et courageux qui ont défendu l'indépendance de l'Ukraine et combattent pour la vie de l'Ukraine !", a lancé Volodymyr Zelensky sur son compte Twitter.