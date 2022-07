Guerre en Ukraine : pourquoi Odessa, la "perle de la mer Noire", est convoitée par Moscou

Démographiquement aussi, l'emprise de Moscou est indéniable : qu'ils soient Ukrainiens ou Russes, les russophones y sont majoritaires. Prospère, la ville est cosmopolite, peuplée au fil des installations successives d'immigrants de toutes origines - Grecs, Bulgares, Turcs, Moldaves - dans la foulée de l'ouverture du canal de Suez (1869) et du développement du chemin de fer. La ville abritait également, jusqu'aux années 1940, une très importante communauté juive. Cette dernière a été décimée par les massacres et les déportations de la Seconde Guerre mondiale. De 100.000 habitants en 1870, la population globale de la métropole a grimpé à 400.000 en 1900, puis 600.000 en 1913. Elle était estimée par l'Onu à 993.800 personnes en 2018.

À l'heure de la guerre, la ville est aussi devenue un enjeu stratégique sur le plan économique. Le port d’Odessa (spécialisé dans le pétrole et les métaux ferreux) et deux autres ports importants - Youjni (chimie) et Illytchyivsk (métaux et trafic de conteneurs) sont situés dans la région d'Odessa. C'est aussi l'un des principaux points de transit des exportations de céréales (orge, maïs) issues de ses très fertiles "terres noires".