Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky dénonce "des centaines de viols", y compris de "tout petits enfants"

"Dans les zones libérées des occupants, l'enregistrement et l'enquête sur des crimes de guerre commis par la Russie se poursuivent. Presque quotidiennement, on retrouve de nouvelles fosses communes", a-t-il ajouté, déplorant "des milliers et des milliers de victimes. Des centaines de cas de tortures." Et ce ne serait que le début, prévient Volodymyr Zelensky : "On continue de retrouver des corps dans les canalisations et les caves", a-t-il poursuivi.

"Des centaines de cas de viol ont été enregistrés, y compris ceux de jeunes filles mineures et de tout petits en enfants. Même d'un bébé ! Cela fait peur rien que d’en parler", a lancé le président ukrainien, évoquant, sans entrer dans les détails, une vidéo envoyée par un parachutiste ou membre de services spéciaux russes. Dessus, on peut voir "ce qu'il fait à ce bébé, comment il le torture", lâche le chef d'État.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a réagi avec émotion à ces paroles. "Il est tout simplement impossible d'imaginer de plus grandes horreurs : le président Zelensky a parlé aujourd'hui d'un bébé violé", a-t-il indiqué.