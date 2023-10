Moscou prédit la "lassitude" des Occidentaux, "réunion historique" des Européens à Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Le soutien occidental va décliner, selon Moscou. Le Kremlin a assuré lundi 2 octobre que la "lassitude" du soutien à l'Ukraine allait "s'accroître dans différents pays" alliés de Kiev, "notamment aux États-Unis", au lendemain d'un accord budgétaire provisoire au Congrès américain qui laisse de côté le financement de l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. "Bien sûr, l'Amérique va continuer à s'impliquer dans ce conflit, en fait directement", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Mais la "lassitude" occidentale créera davantage de "divisions dans l'establishment politique" et conduira à des "contradictions", a-t-il prédit. Le président russe Vladimir "Poutine se trompe s'il pense qu'il va tenir plus longtemps que nous", a rapidement répliqué une porte-parole de la Maison-Blanche.

Les 27 aux côtés de l'Ukraine. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés lundi à Kiev pour une "réunion historique", la première de tous les 27 pays membres en dehors de l'UE, visant à tracer les lignes d'un "soutien durable" à l'Ukraine. Face à une contre-offensive ukrainienne lente et aux craintes d'une baisse du soutien occidental à Kiev, il s'agit aussi de montrer à la Russie qu'elle "ne doit pas compter" sur la "lassitude" de l'Union européenne, a rétorqué la ministre française Catherine Colonna. "Nous serons là pour longtemps", a-t-elle promis. À noter toutefois que les chefs de la diplomatie hongroise, polonaise et lettone n'étaient pas présents à cette réunion.

Kiev appelle ses partenaires à l'unité. S'exprimant devant les ministres européens, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que la victoire de l'Ukraine "dépend directement" de la coopération entre Kiev et ses alliés occidentaux. "Je suis sûr que l'Ukraine et tout le monde libre sont capables de vaincre dans cet affrontement" avec la Russie, a-t-il lancé. Son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a lui estimé que Moscou "consacre énormément de moyens" à créer des divisions chez les alliés de Kiev, et appelé à ne "pas entrer dans son jeu". Il s'est aussi réjoui d'accueillir ses homologues "à l'intérieur des futures frontières de l'Union européenne", selon lui.