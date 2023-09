Premiers chars Leopard, "simulacres d’élections" en territoire annexé... Le point sur la situation en Ukraine

Des "simulacres d’élections". Paris a condamné vendredi des "simulacres d’élections" organisés par la Russie dans les territoires d'Ukraine qu'elle occupe depuis son invasion et en Crimée annexée. Selon le Quai d’Orsay, ces "prétendues élections" sont "dénuées de toute légitimité et se tiennent dans des territoires que la Russie occupe illégalement". Des dizaines de scrutins régionaux et municipaux se déroulent en Russie ce week-end, en l'absence de toute opposition et sur fond de répression.