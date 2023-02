Vladimir Poutine ne circulerait plus qu'à bord de son train blindé, selon un média russe

Le train plutôt que l'avion. Depuis de très longs mois, Vladimir Poutine ne se déplacerait plus que par les rails. D'après une enquête du media d'investigation russe Dossier, fondé et détenu par l'opposant en exil Mikhail Khodorkosky, et repris par plusieurs médias français, dont L'Express et Radio France, le chef du Kremlin privilégierait ce moyen de locomotion pour voyager à travers la Russie. Soucieux de protéger ses déplacements, depuis les préparatifs de la guerre en Ukraine à l'automne 2021, il n'utiliserait plus qu'un train aux wagons blindés, conçu spécialement pour répondre à ses velléités.

N'y voyez pas une quelconque prise de conscience écologique de la part du président russe, "l'utilisation d'un tel train est surtout dictée par des considérations de confidentialité et de sécurité", écrit le site d'investigation Dossier. Alors qu'il est possible de suivre, en libre accès et en temps réel à l'aide de trackers, les mouvements de la flotte présidentielle, le train a l'avantage de passer inaperçu. Selon les auteurs de l'enquête, le train - tracté par trois locomotives et peint en gris avec une bande rouge - est quasiment impossible à distinguer des autres voitures qui circulent sur les chemins de fer russes.