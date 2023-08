Guerre en Ukraine : Poutine limoge le "général Armageddon", Sergueï Sourovikine

Surnommé le "général Armageddon" pour ses méthodes brutales, il était l'un des principaux commandants de l'intervention militaire russe en Ukraine. Il avait reçu auparavant le soutien affiché et les louanges d'Evgueni Prigojine et de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie. Nommé en octobre 2022 commandant des forces en Ukraine, il avait notamment dû ordonner, en novembre suivant, le retrait de la ville de Kherson et de la rive droite du Dniepr (Sud), une défaite humiliante pour Moscou. Seulement trois mois après sa nomination, il était remplacé à ce poste par le chef de l'état-major russe, Valeri Guerassimov.

Vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan et de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000, Sergueï Sourovikine a aussi participé à la brutale campagne russe en Syrie en 2015, ce qui lui a aussi valu le surnom de "boucher syrien".