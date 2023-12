Volodymyr Zelensky a-t-il demandé à devenir citoyen américain après avoir acheté une maison en Floride ?

Volodymyr Zelensky aurait demandé la citoyenneté américaine après y avoir acheté une maison à 20 millions de dollars. Selon une publication en ligne vue des millions de fois, le président ukrainien "envisage de fuir pour se retirer sur les belles plages de Floride". Une rumeur qui s'appuie sur un faux document et des photos trouvées en ligne.

L'argent est le nerf de la guerre. Et Volodymyr Zelensky serait assis sur un sacré butin. Et souhaiterait l'utiliser pour quitter Kiev au plus vite. Une publication affirme, mercredi 13 décembre, que le président de l'Ukraine aurait demandé la citoyenneté américaine après avoir acheté une maison en Floride. En pleine guerre contre la Russie, le chef d'État prévoit-il réellement de quitter son pays pour un manoir sur la plage évalué à "20 millions de dollars" ?

Ce document devenu viral affirme à tort que Volodymyr Zelensky a demandé la citoyenneté américaine après avoir acheté une maison à 20 millions de dollars en Floride, le 13 décembre 2023 - Capture d'écran

"Zelensky a envoyé les Ukrainiens au massacre et a vidé le Trésor américain sans même avoir l'intention de rester en Ukraine pour se tenir aux côtés de son peuple", prévient ainsi une publication vue plus de 9 millions de fois. Le président ukrainien envisagerait à la place de "fuir et se retirer sur les belles plages de Floride". Une rumeur accompagnée de documents présentés comme "des photos du récent achat" du couple présidentiel et sa demande de citoyenneté.

Une villa achetée en 2019 par un chef d'entreprise

Commençons par la maison. Une rapide recherche d'image inversée permet de retrouver ces photos en ligne, notamment sur le portail d'un réseau d'agences immobilières, où l'annonce était toujours en ligne ce lundi 18 décembre. La totalité des sites consultés renvoient tous à une même adresse, à savoir le long d'un boulevard de Ponte Vedra Beach, ce quartier cossu situé en bord de mer, en Floride. Les données satellites disponibles sur Google Maps confirment qu'il s'agit bien du manoir prétendument acheté par le président ukrainien.

Mais comment en connaître le propriétaire ? Dans cet État des États-Unis, la totalité des documents de transactions immobilières sont publics et accessibles en ligne. Sur le portail, on découvre que la maison en question a été achetée en 2019 pour 6,3 millions de dollars. Et qu'elle a été vendue à Daniel et Carol Wildermuth, un couple originaire d'Atlanta qui travaille dans la finance. La maison n'appartient donc absolument pas à Volodymyr Zelensky et à sa femme.

Quant au document supposé montrer la demande de citoyenneté du président ukrainien, là aussi, il s'agit d'un faux. Une autre recherche d'image inversée démontre que le document intitulé "certificat de naturalisation" est un modèle en libre accès disponible en ligne. Il a suffi aux internautes de récupérer une photo de Volodymyr Zelensky mise en ligne sur le site officiel du gouvernement ukrainien pour faire croire qu'il avait déposé cette demande.

À gauche, les données disponibles en ligne sur la maison en Floride, à droite les documents manipulés pour prétendre que Zelensky aurait demandé la citoyenneté américaine - Captures d'écran / Les Vérificateurs

En résumé, cette rumeur a été créée de toute pièce. Elle s'appuie sur des documents disponibles en ligne qui ne prouvent rien. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le président ukrainien est accusé de dilapider l'argent des Occidentaux ou de vouloir quitter le pays. Mais à l'heure actuelle, aucune de ces rumeurs n'a été avérée. La seule résidence à l'étranger que l'ancien acteur possède se trouve en Italie. Située dans la petite ville balnéaire de Forte dei Marmi, en Toscane, elle aurait été achetée 3,8 millions d'euros en mars 2019, bien avant l'invasion russe. Selon un document de l'agence ukrainienne de lutte contre la corruption, cette villa ne serait plus renseignée aujourd'hui dans le patrimoine du chef de guerre, car le bien aurait été intégralement loué pendant l'année 2021.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.