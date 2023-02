Attaque contre des infrastructures énergétiques, prix du pétrole en hausse... Le point sur la situation en Ukraine

Les forces russes ont consolidé leurs positions au nord de Bakhmout, coupant une importante voie d'approvisionnement ukrainienne, et à Vougledar, où elles sont à l'offensive, a annoncé vendredi un responsable de l'occupation russe. Les troupes de Moscou poursuivent donc leur tentative d'encercler par le nord, le sud et l'est cette ville forteresse qu'elles cherchent à prendre depuis l'été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions. "De fait, nous avons coupé trois des quatre routes d'approvisionnement" de l'armée ukrainienne à Bakhmout, a affirmé M. Pouchiline.

Selon lui, la seule voie restante est celle menant à Tchassiv Iar, plus à l'ouest. Selon lui, des unités russes ont aussi "consolidé leurs positions dans la partie sud de Vougledar, de facto sa banlieue", les Ukrainiens "continuant de transférer des réserves" pour les stopper. Vougledar est un autre point chaud du front dans l'est, où les Russes ont accru la pression ces dernières semaines et grignotent du terrain face à l'armée ukrainienne. M. Pouchiline a assuré que les troupes ukrainiennes procédaient en réponse à des frappes sur les villes de l'arrière approvisionnant les soldats russes. "Là où l'ennemi peut endommager les infrastructures essentielles et civiles, il le fait", a-t-il dit.