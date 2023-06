Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le SAMP/T MAMBA, ce système de défense franco-italien arrivé sur le terrain ?

Il a enfin foulé le sol ukrainien. Plusieurs mois après l'annonce de sa livraison, un système de défense sol-air de moyenne portée SAMP/T MAMBA, de fabrication franco-italienne, est désormais en Ukraine, a annoncé lundi 19 juin Emmanuel Macron, dans un discours à Paris sur la défense aérienne et anti-missiles de l'Europe. "Je suis heureux de pouvoir vous annoncer avec ma collègue italienne Giorgia Meloni que le SAMP/T franco-italien est désormais déployé et opérationnel en Ukraine, où il protège des installations clés et des vies", s'est réjoui le chef de l'État. "C'est l'Europe qui protège l'Europe", s'est-il réjoui.

Ce premier système antimissile européen de longue portée, équivalent du système Patriot américain, est destiné à épauler Kiev pour "se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes", comme l'avait présenté en février le ministère des Armées, au moment où il annonçait sa livraison en Ukraine pour le printemps. En mars, le ministre Sébastien Lecornu avait aussi réaffirmé que Paris allait fournir "très prochainement" à Kiev ce système de défense qui "représente une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros".

Le nom SAMP/T est la contraction de "Système sol-air moyenne portée/terrestre", tandis que MAMBA renvoie à "Moyen de défense Anti-Missile Balistique et Aérobie". Ce système, qui se présente comme une rampe verticale de lancement de missiles accompagnée d'un radar rotatif, offre de nombreux avantages sur le terrain.