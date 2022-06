Guerre en Ukraine : qu'est-ce que l'OTSC, l'alliance militaire de la Russie ?

Fondée en 2002, soit quelques mois après le début de l'intervention internationale en Afghanistan, l'organisation fonctionne sur le modèle de l'Alliance atlantique, avec un fort leadership de Moscou. "Nous vivons dans un monde qui change rapidement et devons renforcer le traité nous liant et nous adapter à de nouvelles menaces", avait alors déclaré à sa création le président russe, Vladimir Poutine, pour qui la disparition du bloc soviétique constitue "la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle".

Mais est-elle aussi aboutie militairement que l'Otan ? Pas vraiment, répondent certains experts. Comme l'organisation rivale, l’article 4 de l'OTSC stipule qu’en cas d’un acte d’agression contre un des États membres, les autres doivent lui fournir une assistance. Reconnue par l'Onu, l'alliance se dote, en 2009, d'une force d'intervention rapide de 20.000 hommes, à laquelle s'ajoute une autre faction de maintien de la paix et 3600 soldats. Mais même avec cela, l'organisation, "garante de la stabilité en Asie centrale", ne connaîtra sa première intervention qu'en janvier 2022, lors des émeutes au Kazakhstan.