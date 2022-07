Ukraine : qu’est-ce que la conférence de Lugano, qui s’ouvre ce lundi en Suisse ?

Cette conférence n'a pas vocation à être un rendez-vous de donateurs, mais vise plutôt à définir les principes et les priorités d'un processus de reconstruction. "Lugano sera l'une des premières, voire la première plateforme de discussion de la reconstruction de l'Ukraine, des étapes concrètes et d'un plan", a expliqué Artem Rybchenko, ambassadeur d'Ukraine en Suisse. La conférence devrait se conclure par une déclaration commune qui doit établir les "priorités, méthode et principes" de ce rétablissement ukrainien.

Les estimations vont d'ores et déjà de dizaines à des centaines de milliards de dollars. La Kyiv School of Economics (KSE) a estimé les dommages causés jusqu'à présent aux bâtiments et aux infrastructures à près de 104 milliards de dollars. L'économie du pays aurait déjà perdu 600 milliards de dollars selon certaines estimations.